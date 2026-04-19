Galeria Sabe quais são? As diferenças entre caranguejos e siris Muito comuns no litoral brasileiro, siris e caranguejos podem até parecer semelhantes à primeira vista, mas possuem diferenças importantes. Desde o formato do corpo até os habitats em que vivem, esses crustáceos revelam uma diversidade maior do que se imagina. Por Flipar

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