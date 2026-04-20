Notícias Brasil tem viagem de ônibus mais longa do mundo; veja o trajeto Pouca gente imagina, mas a viagem de ônibus mais longa em operação no mundo começa justamente no Brasil. O trajeto atravessa países e paisagens diversas, transformando o simples deslocamento em uma verdadeira jornada continental. Por Flipar

Reprodução de Vídeo TV Globo