Galeria Cidade de Viana do Castelo, em Portugal, terá festival com 40 mil flores em maio; conheça Apesar de pouco falada, a cidade de Viana do Castelo, no norte de Portugal, é conhecida por proporcionar um festival único que decora todo o centro histórico com cerca de 40 mil flores. Em 2026, a Viana Florida acontece entre 30 de abril e 3 de maio, em uma programação que combina arte floral, folclore, feiras, iniciativas ligadas à sustentabilidade urbana. A iniciativa integra tradições locais como a Festa das Rosas, as Festas de Santa Cruz e a Romaria de Nossa Senhora da Encarnação, reforçando Por Flipar

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