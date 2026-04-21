Cidade de Viana do Castelo, em Portugal, terá festival com 40 mil flores em maio; conheça

A programação inclui ainda a Feira de Flores e Jardinagem e atividades de rua gratuitas, com continuidade ao longo de todo o mês de maio por meio de exposições, feirões regionais e eventos culturais. Pela proximidade com a região de Galiza e pela facilidade de circulação a pé no centro histórico, a iniciativa se consolidou como um importante atrativo turístico do noroeste peninsular. A entrada é livre na maioria das atividades e o evento é uma excelente opção de lazer para moradores e turistas.
Viana do Castelo é uma das cidades mais encantadoras do norte de Portugal, conhecida pela combinação harmoniosa entre um patrimônio histórico bem preservado e belas paisagens naturais. Situada na foz do Rio Lima e voltada para o oceano Atlântico, ela ocupa uma posição estratégica que favoreceu o desenvolvimento comercial desde a Idade Média, quando recebeu foral do rei D. Afonso III e passou a se consolidar como um importante centro urbano do Minho.
Ao longo dos séculos, Viana do Castelo teve seu destaque como porto ativo nas rotas marítimas portuguesas, especialmente durante o período dos Descobrimentos, além de ganhar notoriedade pela construção naval e pela participação na histórica pesca do bacalhau no Atlântico Norte.
O centro histórico conserva ruas estreitas, praças elegantes e edifícios com fachadas ornamentadas que ajudam a revelar a o passado próspero de antigas famílias nobres, enquanto igrejas e conventos são testemunhas da relevância religiosa e cultural da cidade ao longo do tempo.
Entre os monumentos mais emblemáticos está o Santuário de Santa Luzia, situado no alto do monte com o mesmo nome, de onde se observa uma vista panorâmica considerada uma das mais impressionantes de Portugal.
Outro símbolo marcante da cidade é o Navio Gil Eannes, antigo navio-hospital construído em 1955 que atualmente funciona como museu e preserva a memória das campanhas de pesca portuguesa nos mares frios do norte.
Durante o mês de agosto, a Festa de Nossa Senhora da Agonia, considerada uma das maiores romarias de Portugal, atrai milhares de pessoas para celebrar as tradições religiosas e culturais da região com procissões solenes, cortejos etnográficos, música tradicional e espetáculos pirotécnicos.
Na gastronomia, o bacalhau e os doces tradicionais, como as tortas de Viana, são obrigatórios para qualquer visitante. A Praia do Cabedelo, do outro lado do rio Lima, atrai praticantes de surf e windsurf devido às suas excelentes condições naturais favoráveis.
Mesmo hoje, o comércio tradicional ainda sobrevive nas ruas estreitas, onde se encontra artesanato autêntico e bordados típicos feitos à mão. No conjunto, Viana do Castelo é um destino calmo, seguro e ideal para quem gosta de caminhadas junto ao rio ou à beira-mar.
O clima é temperado, com verões amenos e invernos relativamente suaves, o que permite passeios agradáveis durante quase todo o ano pelas suas avenidas largas e jardins bem cuidados. Os estaleiros navais continuam a ser uma marca importante da economia e da identidade da comunidade.