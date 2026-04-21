Turismo Conheça o país nórdico que atrai turistas de todo o mundo A Dinamarca costuma figurar entre as nações mais felizes do mundo, ocupando o segundo lugar em um levantamento da ONU em 2023. Mesmo sem tanto destaque midiático, encanta por sua natureza, história e alto nível de desenvolvimento. Vale a pena conhecer mais sobre esse destino. Por Flipar

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