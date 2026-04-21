Esqueça as calorias por um tempo! As delícias do Norte e Nordeste

Vatapá: Feito com pão (ou farinha de trigo ou de mandioca), leite de coco, amendoim, castanha-de-caju, dendê, camarão seco, cebola e temperos. Esse creme espesso e aromático é tradicionalmente servido como acompanhamento do acarajé ou como prato principal com arroz. É um prato de forte influência africana, muito comum na Bahia. Calorias: cerca de 250 kcal.