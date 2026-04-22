Entretenimento Janis Joplin: exposição inédita no Brasil revela objetos pessoais da lenda do rock O Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo, abriu ao público, no dia 17 de abril de 2026, a exposição “Janis”, que homenageia a trajetória da cantora Janis Joplin (1943–1970), um dos maiores ícones da história do rock. Inédita no Brasil, a mostra apresenta mais de 300 peças e convida o visitante a uma experiência sensorial sobre a vida e a carreira da artista. Sob curadoria de André Sturm, o projeto foi construído a partir de um acesso exclusivo ao acervo da família da cantora. De acordo com Por Flipar

Lucas Mello/Divulgação