Galeria Entre cores e aromas: descubra o universo delicado da frésia Entre as flores que conquistam olhares e corações, a frésia se destaca pela combinação rara de delicadeza e intensidade. Sua origem africana contrasta com a fama mundial que alcançou, já que nasceu em um território restrito, específico da África do Sul – em condições climáticas muito particulares –, e ultrapassou fronteiras. O perfume doce e discreto desperta lembranças afetivas e cria atmosferas acolhedoras. Mais do que beleza, carrega significados ligados à amizade, confiança e inocência, atri Por Flipar

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