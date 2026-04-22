Estilo de Vida Benefícios e armadilhas do bicarbonato de sódio; veja como aproveitar sem risco Pouca gente imagina, mas o bicarbonato de sódio vai muito além da cozinha. Simples e acessível, ele se tornou um verdadeiro coringa no dia a dia, aparecendo em diferentes usos dentro de casa. Por Flipar

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