Animais Gigantes do céu: descubra os pássaros da Pré-história Muito antes dos pássaros dominarem os céus como hoje, o planeta já era habitado por diversas criaturas voadoras. Durante os períodos Jurássico e Cretáceo, surgiram tanto dinossauros que deram origem às aves quanto répteis alados que seguiram caminhos evolutivos diferentes. Por Flipar