Estilo de Vida Batata-doce vai além do prato tradicional e é rica em benefícios A batata-doce é um tubérculo cada vez mais presente na alimentação. Rica em nutrientes e versátil, ganhou popularidade entre pessoas que buscam dietas equilibradas e alimentos que contribuam para a saúde e a energia diária. Por Flipar

Imagem de Daniel Albany por Pixabay