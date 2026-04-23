Galeria Capelas ao redor do mundo oferecem espaços de fé e contemplação Capelas religiosas são pequenas construções destinadas ao culto cristão. Podem funcionar de forma independente ou anexas a igrejas, mosteiros ou instituições, sendo usadas para orações, missas e celebrações menores voltadas a comunidades ou até grupos específicos. Por Flipar

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