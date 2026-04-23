Automobilismo e carros Placas veiculares ‘padrão Mercosul’ têm diferenças sutis; saiba quais são e entenda o projeto que busca alterar modelo brasileiro Desde a sua criação em 2014, um modelo padronizado de placas veiculares com identidade visual comum do Mercosul foi gradualmente integrado pelos seus quatro membros plenos: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. O pioneirismo coube ao Uruguai em 2015, seguido pela Argentina no ano seguinte. O Brasil adotou o padrão em 2018, enquanto o Paraguai finalizou o ciclo de implementação em 2024. Atualmente, a Bolívia permanece em fase de adaptação e a Venezuela segue suspensa das atividades do bloco desd Por Flipar

Divulgação/Detran-ES