Estilo de Vida Diferenças entre bolo de rolo e rocambole O bolo de rolo é um doce tradicional de Pernambuco e símbolo da culinária do Nordeste. Surgiu no século XIX com forte influência da doçaria portuguesa e se destaca pelas finas camadas de massa enroladas com recheio doce. Por Flipar

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