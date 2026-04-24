Paloma Bernardi celebra 41 anos de vida: atriz relembrou momentos nas redes sociais

“Um dia eu sonhei com tudo isso aqui… e, se ainda não aconteceu, sei que está por vir. Sigo de cabeça erguida, porque não perco a minha fé. Estou em busca da minha sorte, estou na luta, você sabe como é…”Por fim, a atriz destacou que a comemoração vai além da data: “Não celebro apenas a vida… celebro quem me tornei e tudo o que ainda vou conquistar. Vem comigo, Deus!”, escreveu a atriz na legenda de uma publicação em suas redes sociais.
Recentemente, a atriz também viajou para a Itália. Durante a viagem por Milão e Sicília, ela aproveitou para passear por locais turísticos, experimentar diversos pratos típicos e visitar uma amiga que mora na Sicília. Descendente de italianos, ela destacou que a gastronomia do país desperta uma sensação de nostalgia e reforça sua conexão com as próprias origens. Paloma definiu a experiência como muito especial, unindo realização profissional e crescimento pessoal. Segundo a atriz, a Itália possu
Saiba mais, a seguir, sobre Paloma Bernardi. Nascida no dia 21 de abril de 1985, em São Paulo, Bernardi é uma atriz, empresária, bailarina e radialista brasileira conhecida por atuar em novelas da TV Globo e Record, como “Viver a Vida”, “Insensato Coração”, “Salve Jorge”, “A Terra Prometida” e “Apocalipse”.
Filha do empresário Nestor Bernardi e da artista plástica e ex-bailarina do Balé Popular de Recife, Dil Bernardi, ela, em dezembro de 2005, concluiu o curso Técnico de Ator pelo Senac, com a apresentação da peça “Faces D’Alma”. Também se formou em Rádio e TV, em 2006, pela Universidade Metodista de São Paulo, em São Bernardo.
Foi descoberta aos 4 anos, quando começou a aparecer em campanhas publicitárias. Seu primeiro trabalho como atriz foi na novela “Colégio Brasil”, em 1996, no SBT. Depois, só voltou a atuar em uma novela em 2008, depois de ter se formado na faculdade, na Record, onde apareceu em “Caminhos do Coração” e “Os Mutantes: Caminhos do Coração”.
Logo, foi contratada pela [TV Globo](https://redeglobo.globo.com/?utm_source=chatgpt.com). Estreou na emissora no horário nobre com 'Viver a Vida', em 2009, com a personagem Mia. Em 2011, retornou ao mesmo horário na novela 'Insensato Coração', na qual viveu Alice, uma jovem e doce personal trainer.
Uma das personagens de mais destaque em sua carreira foi Rosângela, de “Salve Jorge”, sua primeira vilã. A personagem era uma jovem ambiciosa, que tinha o sonho de se tornar modelo, mas foi vítima do tráfico de pessoas e, para sobreviver, se tornou uma traficante e acabou se tornando uma das principais rivais da protagonista Morena, personagem de Nanda Costa. Por causa da personagem, inclusive, Paloma foi xingada nas ruas, mas levou em consideração a reação do público ao odiar a personagem.
Na TV Globo, ela ainda participou da competição. Em 2014, integrou o elenco da “Dança dos Famosos”, competição na qual terminou em segundo lugar. Paloma, porém, não teve seu contrato renovado com a Globo e voltou para a Record em 2016 para integrar o elenco da novela “A Terra Prometida”, onde interpretou a vilã Samara.
Na Record, ela também foi uma das protagonistas de “Apocalipse”, novela na qual viveu Isabela Gudman, uma estudante de arqueologia que se casa com Ricardo, papel de Sérgio Marone. A atriz também gravou uma série para a Record, intitulada “Ameaça Invisível”, de Ajax Camacho, e esteve na novela “Reis”. Em 2024, Paloma retornou à TV Globo ao integrar o elenco da série do Globoplay “Arcanjo Renegado”, na quarta temporada. Ela também apareceu na quinta temporada da série.
A atriz também tem uma carreira de destaque no teatro. Ela iniciou nos palcos em 2005 e, desde então, participou de diversas montagens, como “Máscaras”, “Dom Quixote”, “Paixão de Cristo” e “O Cravo e a Rosa”. Além disso, atuou em diversos filmes como “Lascados”, “Apaixonados – O Filme”, “Mais Forte que o Mundo”, “Por um Fio”, “Fatalidade”, “Os Parças”, “Ninguém é de Ninguém” e “Loucos Amores Líquidos”, filme gravado na Itália e sua primeira produção internacional.
Paloma também é conhecida por sua participação ativa no carnaval. Ela foi, inclusive, Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio por dois anos e está sempre em blocos de Carnaval no Rio de Janeiro e em São Paulo, como o “Bloco da Favorita”, onde foi Musa em 2020.