Celebridades e TV Paloma Bernardi celebra 41 anos de vida: atriz relembrou momentos nas redes sociais Paloma Bernardi completou 41 anos de vida no dia 21 de abril de 2026 e relembrou a data em suas redes sociais. Em clima de celebração, a atriz comemorou mais um ano de vida com mensagens de gratidão e entusiasmo.“Com meu sorrisão estampado no rosto e o coração cheio de gratidão, eu grito para Deus e o mundo ouvir: vamos celebrar a vida! Sim, 41 anos! É isso mesmo… essa menina-mulher já é 40+.” Na sequência, ela refletiu sobre sua trajetória e os sonhos que ainda pretende realizar. Por Flipar

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