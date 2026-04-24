Estilo de Vida Tequila: a trajetória, os rituais e as curiosidades que transformaram a bebida mexicana em um ícone mundial A tequila é uma bebida alcoólica tradicional do México, produzida a partir da fermentação e destilação do agave-azul, uma planta típica da região. Sua origem remonta às civilizações pré-colombianas, que já utilizavam o agave para preparar bebidas fermentadas chamadas pulque. Com a chegada dos colonizadores espanhóis no século XVI, técnicas de destilação foram introduzidas, dando forma à tequila como a conhecemos hoje. Por Flipar

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