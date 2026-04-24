Tequila: a trajetória, os rituais e as curiosidades que transformaram a bebida mexicana em um ícone mundial

A cidade de Tequila, no estado de Jalisco, deu nome à bebida e se tornou o principal polo de produção da região.
A tequila é protegida por denominação de origem, podendo ser produzida legalmente apenas em Jalisco (foto) e em alguns municípios de Guanajuato, Michoacán, Nayarit e Tamaulipas.
Existem dois grandes grupos: a tequila “100% agave”, feita somente da planta, e a “mixta”, que combina agave e outros açúcares.
Quanto ao envelhecimento, há tipos específicos: Blanco, Joven, Reposado, Añejo (foto) e Extra Añejo, cada um com sabores e cores particulares.
A tequila Blanco é engarrafada logo após a destilação, sendo transparente, fresca e com sabor puro do agave.
A Reposado descansa em barris de carvalho por pelo menos dois meses, adquirindo notas amadeiradas e cor levemente dourada.
Já a Añejo passa de um a três anos em barris, tornando-se mais complexa, escura e de sabor marcante.
A Extra Añejo, criada oficialmente em 2006, envelhece mais de três anos, sendo a mais sofisticada e apreciada por colecionadores
O preparo começa com o cultivo do agave, que leva de 7 a 10 anos para amadurecer antes de ser colhido pelos jimadores.
O coração da planta, chamado “piña”, é cozido para liberar os açúcares que serão fermentados e posteriormente destilados.
Após a destilação, a tequila pode ser engarrafada ou envelhecida, dependendo do tipo desejado pelo produtor.
Além de bebida, a tequila é um símbolo cultural mexicano, ligada a festividades, tradições e à identidade nacional.
Internacionalmente, ganhou fama em coquetéis clássicos como a Margarita, o Tequila Sunrise e o Paloma.
O reconhecimento mundial consolidou a tequila como uma das bebidas destiladas mais prestigiadas, comparável ao uísque e ao conhaque.
Hoje, além de sua importância econômica, a tequila representa orgulho, tradição e a história viva do México para o mundo.