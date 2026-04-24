Galeria Sal grosso: para que serve de verdade além das crenças populares O sal grosso está presente no cotidiano de muitas pessoas, cercado por significados que vão além da cozinha. Popularmente associado à ideia de proteção, ele aparece em rituais e crenças transmitidas ao longo das gerações. No entanto, sua utilidade prática é muito mais concreta e antiga do que essas interpretações simbólicas. Desde a conservação de alimentos até o preparo de carnes, trata-se de um ingrediente essencial em diversas culturas. Por Flipar

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