Sal grosso: para que serve de verdade além das crenças populares

Sua composição simples esconde funções importantes no dia a dia. Entender para que ele realmente serve ajuda a separar tradição de uso real. Veja as utilidades do sal grosso.
O sal grosso é muito usado para temperar carnes, especialmente em churrasco. Os cristais grandes formam uma camada externa que ajuda a selar a carne, mantendo a suculência por dentro. Depois do preparo, o excesso costuma ser retirado. Também pode ser usado em assados ou moído na hora para temperos mais controlados.
Historicamente, o sal grosso foi essencial para conservar alimentos antes da geladeira. Ele retira a umidade e dificulta a proliferação de bactérias. Técnicas como salga de carnes e peixes dependem justamente desse efeito.
Por ser abrasivo, o sal grosso pode ajudar na limpeza de superfícies difíceis, como panelas com gordura grudada. Funciona como um “esfoliante” natural, sem produtos químicos.
O sal grosso também aparece em práticas de relaxamento, como escalda-pés ou banhos. Aqui o efeito é físico: ajuda na sensação de descanso e pode aliviar o cansaço, não por “energia”, mas pelo contato com água morna e minerais.