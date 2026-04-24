Animais O encanto dos vaga-lumes e sua importância no planeta Os vaga-lumes existem desde a Era Mesozoica, período em que os dinossauros dominavam a Terra. Evidências fósseis indicam que esses insetos já produziam luz há cerca de 100 milhões de anos, no Cretáceo. Em 2025, aliás, cientistas identificaram um exemplar luminoso preservado em âmbar. Por Flipar

Cai et al./Biological Sciences