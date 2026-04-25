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Tequila: a trajetória e as curiosidades que transformaram a bebida mexicana em um ícone mundial

A tequila é uma bebida alcoólica tradicional do México, produzida a partir da fermentação e destilação do agave-azul, uma planta típica da região. Sua origem remonta às civilizações pré-colombianas, que já utilizavam o agave para preparar bebidas fermentadas chamadas pulque. Com a chegada dos colonizadores espanhóis no século XVI, técnicas de destilação foram introduzidas, dando forma à tequila como a conhecemos hoje.

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A cidade de Tequila, no estado de Jalisco, deu nome à bebida e se tornou o principal polo de produção da região.

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A tequila é protegida por denominação de origem, podendo ser produzida legalmente apenas em Jalisco (foto) e em alguns municípios de Guanajuato, Michoacán, Nayarit e Tamaulipas.

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Existem dois grandes grupos: a tequila “100% agave”, feita somente da planta, e a “mixta”, que combina agave e outros açúcares.

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Quanto ao envelhecimento, há tipos específicos: Blanco, Joven, Reposado, Añejo (foto) e Extra Añejo, cada um com sabores e cores particulares.

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A tequila Blanco é engarrafada logo após a destilação, sendo transparente, fresca e com sabor puro do agave.

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A Reposado descansa em barris de carvalho por pelo menos dois meses, adquirindo notas amadeiradas e cor levemente dourada.

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Já a Añejo passa de um a três anos em barris, tornando-se mais complexa, escura e de sabor marcante.

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A Extra Añejo, criada oficialmente em 2006, envelhece mais de três anos, sendo a mais sofisticada e apreciada por colecionadores

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O preparo começa com o cultivo do agave, que leva de 7 a 10 anos para amadurecer antes de ser colhido pelos jimadores.

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O coração da planta, chamado “piña”, é cozido para liberar os açúcares que serão fermentados e posteriormente destilados.

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Após a destilação, a tequila pode ser engarrafada ou envelhecida, dependendo do tipo desejado pelo produtor.

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Internacionalmente, ganhou fama em coquetéis clássicos como a Margarita, o Tequila Sunrise e o Paloma.

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O reconhecimento mundial consolidou a tequila como uma das bebidas destiladas mais prestigiadas, comparável ao uísque e ao conhaque.

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Hoje, além de sua importância econômica, a tequila representa orgulho, tradição e a história viva do México para o mundo.

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