Animais Projeto pede ajuda de moradores e turistas para mapear primata ameaçado no sul da Bahia; entenda Inspirado pela premissa do naturalista e apresentador britânico David Attenborough de que o conhecimento é o pilar da proteção, o Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ) lançou o Projeto Guigó no sul da Bahia com o objetivo de ampliar as informações sobre o primata Callicebus melanochir e orientar estratégias de preservação da espécie. A proposta inicial inclui a participação de moradores e visitantes por meio de um formulário on-line aberto até 17 de maio, ferramenta criada para reunir registro Por Flipar

Wikimedia Commons/Rodrigo Costa-Araújo