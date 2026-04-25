Entretenimento Privilégios, obrigações e até ‘VAR’: veja as dinâmicas da ‘Casa do Patrão’, novo reality comandado por Boninho Agendado para estrear no dia 27 de abril, às 22h30, o reality show 'Casa do Patrão' chega à grade da TV Record sob grande expectativa. A atração contará com 18 competidores que disputarão um prêmio de um milhão de reais em uma estrutura de confinamento dividida em três setores estratégicos: a área de convivência, a 'casa do patrão' e a 'casa do trampo'. Esta última será o cenário de ralação para quem não detiver o poder, já que os residentes desse espaço devem executar todas as tarefas doméstica Por Flipar

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