Estilo de Vida

Cidades mais frias do planeta vivem sob temperaturas extremas

Localizadas na Rússia, as cidades de Oymyakon e Yakutsk estão entre os lugares habitados mais frios do planeta. Mesmo na primavera, as temperaturas podem ficar abaixo de zero, enquanto no inverno os termômetros chegam a registrar cerca de incríveis 50 graus negativos.

Por Flipar
Reprodução de vídeo YouTube Yakutsk Life

Oymyakon, no leste da Sibéria, registrou em 1924 a mais baixa temperatura numa área habitada: - 71,2ºC. A média no inverno é de -45ºC. E no restante do ano, a média fica em -14,2ºC.

Reprodução do site ibmagazine.es

Yakutsk é a maior cidade do mundo construída sobre um 'permafrost' - solo típico do Ártico que fica permanentemente congelado. Tem 122 km², numa área remota, a 675 km de Verkhoyansk e 8.200 km da capital Moscou. Tem 282 mil habitantes.

Reprodução do site pt.quora.com

Para suportar viver num ambiente tão gélido, as pessoas precisam se cobrir totalmente para que partes do corpo não congelem. Até mesmo cabelos e cílios podem virar gelo. E as crianças só vão à escola se a temperatura estiver até -46,7°C. Mais frio que isso, as escolas fecham.

reprodução instagram anastasia gruzdeva

Em várias cidades pelo mundo os habitantes vivem submetidos a temperaturas extremamente frias, sempre abaixo de zero. Veja algumas:

Reprodução do site http://brasileironarussia.com/

Verkhoyansk (Rússia) - Situada às margens do rio Yana, perto do Círculo Polar Ártico, tem apenas 35 km². Fica a 124m de altitude. E tem 1.300 habitantes. Registrou temperatura de -67,8ºC em 1892, que foi um recorde no Hemisfério Norte, até ser batido pela cidade de Klinck, na Groenlândia.

Reprodução do site amusingplanet.com

Klinck (Groenlândia) - Tem um registro histórico: em 22/12/1991, o termômetro marcou -69,6ºC nessa cidade, superando o recorde de Verkhoyansk para a menor temperatura do Hemisfério Norte.

Reprodução do site segredosdomundo.r7.com

Steinkjer (Noruega) - Tem 1.563 km² de área e 20.400 habitantes. Fica a 600 km da capital Oslo.

Sebastiaan de Weerd - Flickr

Snag (Canadá) - Esta vila fica em uma pequena estrada na região de Yukon, território que tem 35 mil habitantes e faz divisa ao norte com o Alasca. Em 3/2/1947, registrou o recorde mínimo de temperatura para o continente da América do Norte: -63ºC. Fica a 4.100 km de Ottawa.

Reprodução do site theglobeandmail.com/news/national

Yellowknife (Canadá) -Fica na costa norte do Grande Lago do Escravo, cerca de 400 km ao sul do Círculo Polar Ártico. Ocupa uma área de 134 km². E tem 19.500 habitantes. Está a 4.900 km da capital Ottawa.

TravelingOtter - Wikimédia Commons

Ulan Bator (Mongólia) - A capital e maior cidade da Mongólia fica a 1.350m de altitude, numa área de 47 mil km². Tem 1,3 milhão de habitantes.

Reprodução do site viajeleve.net

Nursultan (Cazaquistão) - É a capital do país e fica localizada ao longo do rio Ishim, na região Aqmola, a 347m de altitude. Ocupa 722 km² e tem 1 milhão de moradores.

Reprodução do site circum-mundum.com/pt-pt

Nuuk (Groenlândia) - Capital da Groenlândia, na costa do sudoeste, a 690m de altitude. Tem 17.600 habitantes.

Reprodução do site ncl.com/br/pt/

Harbin (China) - É a província mais ao norte da China. Fica a 149m de altitude, numa área de 53 mil km2, a 1.200km da capital Pequim. Mantém uma atração turística ( Parque da Ilha do Sol), onde esculturas de gelo ficam expostas durante o ano inteiro. Tem 10 milhões de habitantes.

Reprodução do site archdaily.com.br

Dudinka (Rússia) - Cidade portuária às margens do rio Ienissei, ocupa 105 km², a 2.800 km de Moscou. Tem 21 mil habitantes.

Reprodução do site melhoresmomentosdavida.com Foto: Peter Prokosch CC BY-NC-SA 2.0

Barrow (EUA) - É a cidade mais setentrional (ao norte) dos EUA, e uma das mais ao norte do mundo. Maior cidade do estado americano do Alasca. Ocupa 55 km² e tem 4.400 habitantes.

Reprodução do site http://wikimapia.org/17813/pt/Barrow

Alasca (EUA) - O Alasca como um todo é bem frio. É o maior e menos povoado estado dos EUA. Tem 1,7 milhão de km² com 733 mil habitantes.

Reprodução do site epocanegocios.globo.com/Informacao

E fechando a galeria duas cidades que têm clima ameno no verão, mas invernos rigorosos. E são muito procuradas por turistas por sua beleza durante a estação mais fria do ano.

Couleur pixabay

Winnipeg (Canadá) - A 239m de altitude, ocupa 464 km². Tem 705 mil habitantes. Fica a 2.100 km de Ottawa. Patinação no gelo é uma das atividades mais populares no inverno.

Reprodução do site dicasdocanada.com.br/winnipeg

Helsinque (Finlândia) - A capital finlandesa fica numa península no sul do país. Cidade portuária, cujo Mar do Norte congela no inverno. Ocupa 213 km² e tem 631 mil habitantes. Tem verão ameno e inverno com muita neve

Reprodução do site /finland.fi/pt/

OBS: A Antártida, o continente gelado, não entra nessa lista porque não tem cidades, apenas estações meteorológicas com pequenos assentamentos ao redor.

Eli Duke

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