Galeria

Flocos, farelo, farinha: benefícios da aveia em diferentes modos

Rica em nutrientes, a aveia se destaca como um alimento funcional. Disponível em diferentes formas, contribui para a saúde e pode ajudar na prevenção de diversas doenças.

Por Flipar
Unsplash/Melissa Di Rocco

A aveia é um género botânico pertencente à família Poaceae, subfamília Pooideae, tribo Aveneae. É composto por aproximadamente 450 espécies, que são cultivadas, como Avena sativa e Avena byzantina.

Andreas Trepte wikimedia commons

Para os nutricionistas, a aveia é considerada um cereal muito nutritivo, por possuir cálcio, ferro, proteínas, além de vitaminas, carboidratos e fibras.

Imagem de Lars Beulke por Pixabay

A aveia Quaker é um produto da Quaker Oats, que chegou ao Brasil no meio do século XX. A PepsiCo é dona da marca no Brasil.

José Rosael/Hélio Nobre/Museu Paulista da USP wikimedia commons

Este produto é rico em betaglucana, um tipo de fibra solúvel que diminui a absorção de gordura no intestino. Ela reduz os níveis de colesterol “ruim” no sangue e previne o surgimento de doenças cardiovasculares, como infarto, aterosclerose e derrame.

Rica em fibras, a aveia diminui a velocidade de absorção do açúcar dos alimentos, ajudando a controlar os níveis de glicose no sangue. Aumenta, então, a resistência à insulina e diabetes.

Divulgação

Além disso, a aveia também contém avenantramida, um composto bioativo com ação antioxidante e anti-inflamatória. Ele melhora a função do hormônio insulina e ajuda a controlar a glicemia de pessoas que já possuem diabetes.

Jocelyn Morales/Unsplash

Outro detalhe é que a aveia ajuda a emagrecer, porque é rica em fibras que diminuem o tempo de digestão dos alimentos e prolonga a saciedade.

Divulgação

Ela é rica em zinco, um mineral com potente ação antioxidante e anti-inflamatória, que participa no desenvolvimento e manutenção das células do sistema imunológico.

Imagem de Hans por Pixabay

Ela participa na cicatrização de feridas e ajuda a diminuir o tempo de gripes e resfriados, pois possui ótimas quantidades de vitamina B1, uma vitamina que fortalece as células do sistema imunológico

Imagem de Martin Hetto por Pixabay

A aveia ajuda a manter o bom funcionamento do intestino, porque é rica em fibras insolúveis, que facilita a eliminação das fezes e combate a prisão de ventre.

José Rosael/Hélio Nobre/Museu Paulista da USP wikimedia commons

As fibras da aveia servem de alimento para as bactérias benéficas do intestino. Algo que promove o equilíbrio da flora intestinal e melhora situações, como diarreia e síndrome do intestino irritável.

Esse alimento tem ótimas quantidades de avenantramida, um antioxidante que aumenta a produção de óxido nítrico no organismo, uma substância que promove o relaxamento dos vasos sanguíneos e melhora a circulação de sangue.

Imagem de Angelica Vaihel por Pixabay

Ela também contém ótimas quantidades de triptofano, um aminoácido essencial para a produção de serotonina e melatonina, compostos que regulam o humor e o sono, ajudando na prevenção de depressão, ansiedade e insônia.

Imagem de 165106 por Pixabay

Por ser rica em fósforo e magnésio, minerais importantes para a formação e fortalecimento dos ossos, a aveia ajuda na prevenção de situações como osteoporose e fraturas.

Imagem de Angelica Vaihel por Pixabay

Sendo assim, o consumo regular de aveia pode estar relacionado com a diminuição da formação de placas de gorduras (ateroma), que causam doenças cardiovasculares.

Imagem de Alexandra Burger por Pixabay

Os tipos de aveia diferem pelo processamento e pela textura, e cada um tem suas próprias características. Esse alimento contém compostos bioativos, que influenciam na prevenção e tratamento de doenças crônicas, como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares.

Imagem de Željko Ivi? por Pixabay

A aveia em flocos é forma mais comum de aveia, que pode ser fina ou grossa. É fácil de cozinhar e pode ser usada em mingau, bolos, biscoitos, entre outros.

Florian Schäffer wikimedia commons

Ela em forma de farelo é feita da casca da aveia, sendo uma boa fonte de fibras e beta-glucana, que ajuda a reduzir o colesterol.

Divulgação - Armazém Cerealista

A farinha é feita da aveia moída, sendo mais calórica e com menos fibras do que o farelo. Pode ser usada em receitas de pães, bolos, tortas, panquecas, biscoitos, mingau, massas de pizza, entre outras

Imagem de Vugar Ahmadov por Pixabay

A aveia em grãos é forma mais pura e integra deste alimento, que pode ser cozido como cereal ou usado em granola.

Imagem de Engin Akyurt por Pixabay

Além disso, a farinha e os grãos de aveia também podem ser adicionadas a sucos, iogurtes, sopas ou saladas de frutas e no açaí.

Por fim, apesar de ser ligada ao café da manhã, o cereal nutritivo pode ser consumido em diversos momentos ao longo do dia, e de diferentes maneiras, como farelo, flocos ou farinha.

Imagem de congerdesign por Pixabay

Veja Mais