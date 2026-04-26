Da Índia para o mundo: o incrível legado de Madre Teresa de Calcutá

Frases como 'A paz começa com um sorriso', 'Cada obra de amor, feita com o coração, aproxima as pessoas de Deus' e 'Se você é humilde, nada pode te ferir' revelam a essência de Madre Teresa. Ela acreditava que gestos simples podiam transformar o mundo e que a humildade era um escudo espiritual que fortalecia a alma e protegia o coração.