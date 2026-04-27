Galeria Tipos de óleos de cozinha e suas aplicações Os óleos de cozinha são essenciais na alimentação e oferecem diferentes sabores, texturas e propriedades nutricionais. Dos mais comuns, como soja e milho, aos especiais, como coco e abacate, cada tipo possui, assim, usos específicos na culinária. Por Flipar

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