Estilo de Vida Vida na Groenlândia é marcada por escuridão, mar congelado e estoques de comida Como é viver em um dos lugares mais extremos do mundo? Um estudo publicado no ResearchGate lança luz sobre a rotina na Groenlândia, revelando os desafios e peculiaridades do dia a dia por lá. Por Flipar

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