Galeria Reinado relâmpago: conheça a história do rei francês que perdeu o trono em questão de minutos A história da monarquia francesa reúne reinados longos e figuras marcantes, mas também guarda episódios que destoam completamente desse padrão. Um dos casos mais curiosos envolve Luís Antônio d'Artois, o Luís XIX, que ocupou o trono por um período tão curto que mal pode ser considerado um governo. Sua ascensão ocorreu em meio à turbulenta Revolução de Julho de 1830, quando seu pai decidiu abdicar da coroa diante da pressão popular crescente. Pela linha de sucessão, ele se tornou automaticamente Por Flipar

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