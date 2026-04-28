Homem acusado de tentar matar Donald Trump pode ficar preso para sempre

?O atentado ocorreu na noite de 25 de abril de 2026, no hotel Washington Hilton, durante o tradicional jantar com jornalistas. O atirador tentou invadir o salão principal portando um arsenal que incluía uma espingarda, uma pistola e facas.
Cole Tomas Allen conseguiu furar o primeiro bloqueio de segurança e efetuou disparos. Um agente do Serviço Secreto foi atingido no peito, mas sobreviveu graças ao uso de um colete à prova de balas.
Diferentemente de casos que ocorreram anteriormente, o atirador foi imobilizado vivo pelos agentes de segurança e detido imediatamente após o início do ataque no hotel.
O presidente Donald Trump foi retirado imediatamente pelos seguranças. Evidências colhidas pelos investigadores sobre Cole Allen incluem um manifesto detalhado, em que ele listava membros do governo Trump como alvos de um plano premeditado.
Cole Allen, morador da Califórnia, é engenheiro de formação e professor. Em dezembro de 2024 foi eleito o 'prodessor do mês'.
Allen deixou um manifesto descrevendo-se como um 'assassino federal amigável'. Ele foi indiciado em um tribunal federal de Washington por tentativa de assassinato do presidente e crimes com armas. Durante a audiência inicial, a justiça determinou que ele permanecerá preso sem direito a fiança.
A defesa deve focar na saúde mental do acusado, enquanto a promotoria federal buscará uma condenação exemplar para desencorajar a violência política. O processo deve durar meses, servindo como centro de um intenso debate sobre segurança em eventos oficiais.