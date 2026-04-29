Galeria Ponte exclusiva para pedestres e ciclistas e vira símbolo de mobilidade urbana na Finlândia Na Finlândia, uma ponte chamada 'Kruunuvuorensilta', inaugurada em 18 de abril de 2026, representou um marco definitivo para o planejamento urbano de Helsinque ao consolidar uma visão de mobilidade totalmente voltada para as pessoas e a sustentabilidade. Com 1.200 metros de extensão sobre o Mar Báltico, a estrutura integra o projeto 'Crown Bridges Light Rail' e se destacou por banir permanentemente a circulação de automóveis particulares, priorizando pedestres, ciclistas e o transporte público s Por Flipar

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