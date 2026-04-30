Filmes e Séries Gal Gadot aposta em visual discreto em primeiro tapete vermelho de 2026 Gal Gadot fez sua primeira aparição em tapetes vermelhos de 2026 no dia 18 de abril, durante a cerimônia do Breakthrough Prize, em Santa Monica, Califórnia. Para o evento, a atriz escolheu um look da coleção Outono 2026 da Altuzarra e apostou em um visual mais discreto e sofisticado. A roupa combinava uma jaqueta cropped de alfaiataria com um vestido franzido de tecido mais encorpado, criando um contraste elegante e sóbrio. Segundo o site Red Carpet Fashion Awards, a escolha mostra uma fase mais Por Flipar

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