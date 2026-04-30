Gal Gadot aposta em visual discreto em primeiro tapete vermelho de 2026

Gal Gadot, que é casada desde 2008 com Yaron Varsano, tem quatro filhas: Alma, nascida em 2011; Maya, nascida em 2017; Daniella, nascida em 2021; e Ori, nascida em 2024. A atriz costuma se envolver em polêmicas devido aos seus comentários sobre a guerra envolvendo Israel. Israelense, ela frequentemente defende seu país e critica pessoas que apoiam a Palestina, motivo pelo qual já recebeu críticas na internet e de artistas com opiniões contrárias. Inclusive, a atriz acredita que um dos motivos pa
Apesar das polêmicas, Gal continua estrelando filmes em Hollywood. Recentemente, ela foi confirmada no elenco do suspense “Bitcoin”, novo filme de Doug Liman, ao lado de Isla Fisher, Casey Affleck e Pete Davidson. O longa acompanhará a história real de Craig Wright, cientista da computação interpretado por Affleck. Além disso, Gadot também estrelará “The Recovery Agent”, adaptação do livro de Janet Evanovich que acompanha Gabriela Rose, uma agente especializada em recuperar objetos valiosos em m
Saiba mais, a seguir, sobre Gal Gadot. Nascida em 30 de abril de 1985, em Rosh HaAyin, ela é atriz, produtora e modelo e ficou famosa por interpretar Gisele na franquia “Velozes e Furiosos” e, principalmente, por dar vida à Diana Prince, a super-heroína Mulher-Maravilha do universo DC.
Gadot cresceu em uma família de ascendência judaica e foi criada na fé judaica. Por isso, sua fé e identidade israelense são muito importantes para ela. Quando criança, praticava esportes e fez aulas de dança aos 12 anos. Mais tarde, aos 20 anos, serviu por dois anos nas Forças de Defesa de Israel como instrutora de condicionamento físico para combate. Ela também estudou direito e relações internacionais no Reichman University.
Antes de se tornar atriz, Gadot foi modelo e conquistou o título de Miss Israel em 2004, o que abriu portas para campanhas publicitárias e trabalhos internacionais. Sua estreia no cinema aconteceu em 2009, quando foi escalada para interpretar Gisele Yashar em “Velozes e Furiosos 4”. Depois, reprisou o papel em outros filmes da franquia.
No entanto, foi em 2016 que a carreira de Gal Gadot deu um grande salto ao interpretar Diana Prince, a Mulher-Maravilha, em “Batman vs Superman: A Origem da Justiça”, do DCEU. O longa foi protagonizado por Henry Cavill como Superman e Ben Affleck como Batman e marcou a primeira aparição da heroína em um filme live-action de grande orçamento para os cinemas.
A recepção positiva à personagem levou ao filme solo “Mulher-Maravilha”, de 2017, dirigido por Patty Jenkins e também estrelado por Chris Pine, que se tornou um dos maiores sucessos do DCEU. O longa arrecadou mais de 820 milhões de dólares nas bilheterias mundiais e recebeu elogios da crítica e do público. Além disso, o filme se tornou um marco por apresentar uma super-heroína em posição de protagonismo em uma grande produção de Hollywood.
Para o papel, Gadot passou vários meses em treinamento para se preparar para viver a super-heroína e, com isso, realizou grande parte de suas cenas de ação. Ela reprisou o papel como Mulher-Maravilha em “Liga da Justiça”, de 2017, que mais tarde foi reeditado e lançado em 2021 como “Liga da Justiça de Zack Snyder”, e em “Mulher-Maravilha 1984”, de 2020.
Gadot retornou ao gênero de ação e suspense ao interpretar uma ladra de arte no filme da Netflix “Alerta Vermelho”, em 2021, um dos filmes mais vistos da plataforma. Ela também estrelou a adaptação cinematográfica do mistério de Agatha Christie, “Morte no Nilo”, dirigido por Kenneth Branagh e lançado em 2022.
Em 2019, Gadot fundou sua própria produtora, chamada Pilot Wave, com o objetivo de levar histórias inspiradoras e envolventes para as telas e ter maior controle sobre sua carreira. O primeiro filme produzido pela empresa foi “Agente Stone”, protagonizado por Gadot, que estreou em 2023 na Netflix e foi o segundo filme mais visto da plataforma naquele ano.
A filmografia de Gal Gadot também inclui títulos como “Bubot”, “Uma Noite Fora de Série”, “Encontro Explosivo”, “Amor em Jogo”, “Polícia em Poder da Máfia”, “Mente Criminosa”, “Between Two Ferns: O Filme”, “Branca de Neve”, no qual interpretou a Rainha Má, entre outros.