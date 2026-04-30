Galeria Câmara aprova proibição do foie gras no Brasil e país pode se tornar o segundo da América Latina a banir o produto A Câmara dos Deputados aprovou, no dia 28 de abril, um projeto de lei que veta a fabricação e a venda de alimentos derivados da alimentação forçada de animais. A medida atinge diretamente a produção do foie gras, iguaria obtida através da engorda intensiva de fígados de patos e gansos por meio da gavagem, técnica que introduz comida no esôfago das aves com o auxílio de tubos. O texto aguarda agora a decisão do presidente Lula e, caso ocorra a sanção, o Brasil se tornará o segundo país da América Por Flipar

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