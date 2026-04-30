Parece uma criatura mística: conheça o Dragão-vela, lagarto com vela na cauda que corre sobre a água

Famoso pela aparência exótica e por habilidades pouco comuns entre répteis, o Dragão-vela pode ultrapassar um metro de comprimento e costumam ocupar áreas próximas a rios, manguezais e florestas úmidas, onde encontram abrigo e alimento com facilidade. Seu nome popular deriva da estrutura semelhante a uma vela que se estende ao longo da cauda — característica mais desenvolvida nos machos e associada à exibição territorial e ao período reprodutivo.
O corpo robusto com cauda longa auxilia tanto no equilíbrio quanto na locomoção do Dragão-vela. Estes répteis pertencem à família Agamidae, um grupo que compreende espécies como o Hydrosaurus amboinensis, o Hydrosaurus pustulatus e o Hydrosaurus weberi, cada qual com variações sutis de coloração e distribuição geográfica. A combinação entre habilidades terrestres e aquáticas permite que explorem diferentes nichos ecológicos com eficiência.
Outra curiosidade é que o animal faz parte da mesma subordem das iguanas e dos camaleões. Somente em 2020, o hidrossauro-preto-de-Sulawesi e o hidrossauro-gigante-indonésio foram confirmados como suas próprias espécies. Isso demonstra o quanto a ciência ainda tem a descobrir sobre esses animais.
Eles são excelentes nadadores e também demonstram agilidade ao escalar troncos e galhos, comportamento que ajuda na fuga de predadores e na busca por alimento. Uma das habilidades mais impressionantes do Dragão-vela é a capacidade de percorrer curtas distâncias sobre a superfície da água.
Ao utilizarem a força das patas traseiras e apoio da cauda, a técnica garante que eles consigam uma fuga rápida diante de predadores. Como excelentes nadadores, eles mergulham ao menor sinal de perigo e permanecem submersos por períodos consideráveis para evitar ameaças naturais como aves de rapina e serpentes.
Sua coloração varia entre tons de verde, marrom e cinza, o que favorece a camuflagem em ambientes densos de vegetação. Em algumas espécies, como o Hydrosaurus pustulatus, surgem tons azulados ou violetas durante a época de acasalamento, o que reforça sinais visuais entre indivíduos.
Já a dieta do Dragão-vela é onívora, mas com uma transição interessante ao longo da vida; enquanto os filhotes priorizam insetos, ovos e pequenos crustáceos para acelerar o crescimento, os adultos consomem grandes quantidades de vegetação, frutas e flores.
Os maiores machos adultos chegam a cerca de 1,2 metros de comprimento e pesam entre 1,3 e 2,2 quilos. As fêmeas costumam ser cerca de um terço menores do que os machos. Dentre as espécies, o hidrossauro-filipino (Hydrosaurus pustulatus) e o indonésio gigante (H. amboinensis) parecem atingir os maiores tamanhos.
O hidrossauro-preto-de-Sulawesi (Hydrosaurus celebensis), nativo da ilha indonésia de Sulawesi, a leste de Bornéu, é o favorito entre criadores de animais exóticos. Com seu focinho estreito, olhos penetrantes e incrível coloração preta e dourada, este lagarto parece saído das páginas de um livro de colorir de dinossauros.
O comportamento do Dragão-vela costuma ser discreto e cauteloso, com maior atividade durante o dia. Ao perceber perigo, o animal busca rapidamente a água ou se refugia entre galhos altos. A reprodução ocorre com a postura de ovos em locais protegidos, geralmente em solo úmido próximo à vegetação. Os filhotes nascem independentes e já apresentam habilidades básicas de sobrevivência.
A degradação dos ambientes naturais, causada por atividades humanas, é uma preocupação crescente para a sobrevivência da espécie. Além disso, o tráfico de animais exóticos representa uma ameaça adicional devido à aparência singular desses répteis.