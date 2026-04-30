Animais Parece uma criatura mística: conheça o Dragão-vela, lagarto com vela na cauda que corre sobre a água Um lagarto semiaquático que vive em regiões tropicais da Indonésia e das Filipinas é conhecido por ser uma das criaturas mais singulares da fauna do Sudeste Asiático. Trata-se do Dragão-vela, nome popular do gênero Hydrosaurus. Sua aparência tão exótica o faz lembrar as criaturas míticas dos livros de fantasia e lendas. Apesar de evocar a imagem de um dragão descrito em histórias e filmes, o réptil é real e está vivo nos dias de hoje. Conheça mais sobre a anatomia e comportamento desse lagarto t Por Flipar

Wikimedia Commons/Andrea Glässer-Trobisch e Dietmar Trobisch