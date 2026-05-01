Galeria Orla de Santos pode ganhar espaço exclusivo para corredores e e pessoas com deficiência A orla de Santos, no litoral de São Paulo, pode ganhar em breve uma pista adaptada para corrida e circulação de pessoas com deficiência. A proposta, apresentada pelo vereador Paulo Miyasiro (Republicanos), foi debatida em audiência pública no dia 27 de abril e prevê o aproveitamento de espaços já existentes no calçadão da praia — sem grandes intervenções na estrutura atual. O projeto busca solucionar um conflito histórico de mobilidade, pois a atual convivência de cadeirantes e corredores com ci Por Flipar

Divulgac?a?o/Prefeitura Municipal de Santos