Obra surgida na calada da noite divide opiniões, mas autoridades de Londres decidem preservar estátua de Banksy

O artista confirmou a autoria via redes sociais, revelando o complexo processo de montagem da estrutura em plena madrugada. A instalação desafia as normas de ordem pública, marca do britânico, que utiliza o espaço urbano para criticar o nacionalismo e o poder.
Diante da repercussão, as autoridades de Westminster enfrentaram o dilema de remover ou manter a escultura clandestina no local histórico. A decisão inicial foi de permitir a permanência da obra, reconhecendo seu valor artístico e o enorme interesse turístico gerado
O conselho municipal afirmou que, embora existam medidas de segurança no local, não há planos para a retirada imediata do monumento. Essa postura reflete uma maior tolerância das autoridades, que cedem à pressão popular e à relevância global do artista de rua.
?A localização da peça, próxima à residência do primeiro-ministro Keir Starmer , intensifica sua carga política e exige uma resposta oficial rápida. Especialistas apontam que a permanência depende agora de laudos técnicos sobre a segurança da base e o fluxo de pedestres na região.
Enquanto o veredito final não sai, a estátua atrai multidões de curiosos que desejam registrar o novo marco da arte urbana. O episódio reafirma a habilidade de Banksy em pautar a agenda pública e forçar o Estado a dialogar com intervenções não autorizadas.