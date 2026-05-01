Galeria Obra surgida na calada da noite divide opiniões, mas autoridades de Londres decidem preservar estátua de Banksy A nova obra de Banksy, instalada secretamente na calada da noite no centro de Londres, tornou-se o mais recente foco de debate cultural e político. A peça, que mostra um homem cego por uma bandeira, foi posicionada em Waterloo Place, cercada por monumentos que exaltam o passado britânico. Por Flipar

Reprodução de vídeo TV Globo