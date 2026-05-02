Galeria A origem do município mais pacato do Rio de Janeiro chama atenção pela história Em meio ao ritmo acelerado das cidades, muitos buscam refúgios tranquilos. Engenheiro Paulo de Frontin, no interior fluminense, oferece exatamente isso: contato com a natureza e um ambiente mais pacato desde a emancipação, em 1963. Por Flipar

Reprodução do Flickr Antonio Lordelo