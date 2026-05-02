Receita de quindim dos anos 1950 atravessa três gerações e vira parada obrigatória no Espírito Santo

O que une essas décadas de história é um único tesouro. 'A receita do nosso quindim permanece exatamente a mesma até hoje, é um verdadeiro legado de família', afirma Jéssica. Essa constância se traduz em números expressivos: na baixa temporada, a produção consome mais de 5 mil ovos por mês. No verão e no carnaval, o volume salta para 15 mil, com dias em que mais de mil quindins saem do forno.
Boa parte dos ovos vem de Santa Maria de Jetibá, município reconhecido nacionalmente pela força das granjas e pela liderança na produção avícola — uma cadeia local que sustenta o doce na origem. A loja também se transformou. Movida pelas referências acumuladas em viagens com o marido, Jéssica reuniu as ideias, levou os projetos para uma arquiteta e acompanhou a reforma do espaço até o fim.
O novo ambiente trouxe mais visibilidade ao endereço e ajudou a consolidá-lo no roteiro de turistas, que frequentemente incluem a parada junto da visita à Igreja dos Reis Magos, a poucos passos dali. Além do quindim tradicional, a loja atende encomendas de mini quindins para eventos, o que ampliou a presença do produto além das prateleiras.
O reconhecimento, no entanto, não alterou a lógica da casa. 'Empreender não é fácil, mas com muita fé e dedicação seguimos firmes, lutando todos os dias para honrar essa história', diz Jéssica. É essa postura que explica a fila — e o motivo pelo qual quem passa por Nova Almeida uma vez tende a parar de novo.
O quindim é um doce brasileiro de origem luso-africana, conhecido pela cor amarela intensa e brilho característico. Sua base leva gemas de ovos, açúcar e coco ralado, ingredientes que refletem a adaptação de receitas portuguesas às matérias-primas disponíveis no Brasil colonial. O nome tem raízes na língua quimbundo, de Angola, e remete a algo delicado ou encantador.
A textura é cremosa por dentro e levemente firme na superfície, com sabor marcante de coco e ovos. Tradicionalmente servido em pequenas porções individuais, o quindim é presença constante em festas e confeitarias. Sua preparação exige cuidado no equilíbrio das gemas para evitar odor forte. É considerado um clássico da confeitaria brasileira.