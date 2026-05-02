Galeria Receita de quindim dos anos 1950 atravessa três gerações e vira parada obrigatória no Espírito Santo Há mais de setenta anos, uma padaria aberta por um avô empreendedor em Nova Almeida, no distrito da Serra, no Espírito Santo, deu início ao que hoje é um dos pontos mais procurados da região. O negócio passou pelo tio, chegou ao pai e, desde 2013, está sob a gestão de Natália Garcia e do filho Vitor, de 37 anos. Em 2018, Jéssica Garcia Chagas, 29, entrou para a família e para a operação. São eles três que hoje sustentam, fornada após fornada, uma tradição construída ao longo de gerações. Por Flipar

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