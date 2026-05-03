Entretenimento Oscar 2027: O que muda com as novas regras para atores, filmes estrangeiros e uso da IA A Academia do Oscar anunciou mudanças importantes para a edição de 2027, promovendo uma reformulação nas regras de elegibilidade, especialmente na categoria de Filme Internacional. As alterações refletem a tentativa da Academia de modernizar o prêmio diante das transformações do cinema global e das novas tecnologias. Por Flipar

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