Estilo de Vida Veja como a babosa faz a diferença na saúde e na estética A babosa, ou Aloe vera, é uma planta medicinal utilizada há muito tempo em tratamentos caseiros no Brasil. Seus benefícios são especialmente associados aos cuidados com a pele e os cabelos. Embora sua utilização seja bem reconhecida e muitas vezes recomendada, é importante observar que seu consumo oral pode trazer riscos à saúde. Por Flipar