Estilo de Vida Versátil, a palha evoluiu e segue útil desde a antiguidade A palha, um material simples e natural, mostra como a versatilidade faz diferença. Presente na moda e na decoração, ela transita entre o rústico e o sofisticado, provando que pode ser funcional e elegante. Por Flipar

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