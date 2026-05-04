Galeria Domo de Araguainha: a maior cratera de impacto da América do Sul e seus segredos geológicos O Domo de Araguainha é uma das formações geológicas mais impressionantes e estudadas da América do Sul, não apenas por suas dimensões, mas pelo que revela sobre a história profunda do planeta. Localizado na divisa entre os estados de Mato Grosso e Goiás, entre os municípios de Araguainha e Ponte Branca, trata-se da maior cratera de impacto já identificada no continente sul-americano, com cerca de 40 quilômetros de diâmetro. A estrutura, também chamada de astroblema, é o resultado da colisão de u Por Flipar

- Joana Sanchez/UFG .