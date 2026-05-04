Domo de Araguainha: a maior cratera de impacto da América do Sul e seus segredos geológicos

A colisão ocorreu em um dos momentos mais críticos da história geológica, marcado pela maior extinção em massa já registrada. A formação do domo está diretamente associada ao impacto de um asteroide que, segundo estimativas científicas, possuía entre cerca de 1,7 e até 3 quilômetros de diâmetro e atingiu a Terra a velocidades extremamente altas. Na época, a região onde hoje se encontra o centro-oeste brasileiro era coberta por um mar raso, o que fez com que o impacto ocorresse em ambiente marinh
A energia liberada foi colossal, suficiente para escavar quilômetros da crosta terrestre, deformar camadas rochosas profundas e provocar alterações estruturais que ainda hoje podem ser observadas. O resultado foi uma cratera complexa, caracterizada por um núcleo central elevado, o chamado “domo”, cercado por depressões anelares, terraços e estruturas geológicas deformadas.
Do ponto de vista da geologia, o Domo de Araguainha é considerado um laboratório natural de grande valor científico. A estrutura apresenta evidências típicas de impactos meteoríticos, como cones de estilhaçamento, quartzo chocado e brechas de impacto, que são materiais formados sob pressões extremas que não ocorrem em processos geológicos comuns.
Essas características foram fundamentais para que, a partir da década de 1970, pesquisadores passassem a reconhecer sua origem extraterrestre. Inicialmente, acreditava-se que a formação era resultado de processos internos da Terra, como intrusões magmáticas, mas estudos posteriores, incluindo análises microscópicas e imagens de satélite, confirmaram a hipótese do impacto.
Além de sua importância estrutural, o Domo de Araguainha também chama atenção por sua complexidade geológica. O impacto afetou tanto rochas sedimentares da Bacia do Paraná quanto o embasamento cristalino mais profundo, expondo granitos no núcleo central e reorganizando camadas que originalmente estavam em posições muito diferentes.
Esse rearranjo criou um padrão circular de formações rochosas, com unidades distribuídas de maneira concêntrica ao redor do centro da cratera, o que facilita o estudo de diferentes períodos da história geológica em um mesmo local.
Outro aspecto que torna o domo particularmente relevante é sua possível relação com eventos globais. Estudos indicam que o impacto ocorreu próximo ao limite Permiano-Triássico, período em que cerca de 90% das espécies marinhas e 70% das terrestres foram extintas. Embora o impacto de Araguainha não seja considerado o único responsável por esse evento, há hipóteses de que ele tenha contribuído para mudanças climáticas significativas, possivelmente ao liberar grandes quantidades de gases a partir d
Do ponto de vista histórico e científico, o reconhecimento do Domo de Araguainha como uma cratera de impacto é relativamente recente. Foi apenas nos anos 1970, com o avanço do sensoriamento remoto e estudos conduzidos por geólogos brasileiros e estrangeiros, que sua origem começou a ser corretamente interpretada.
Desde então, o local passou a ser objeto de pesquisas acadêmicas, mapeamentos geológicos e propostas de conservação, sendo considerado um patrimônio geológico de relevância internacional. Em 2022, inclusive, foi incluído em uma lista de patrimônios geológicos pela União Internacional de Ciências Geológicas (UICG) ao lado de outros três sítios brasileiros, o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, e a região do Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerai.
Apesar de sua importância, o Domo de Araguainha ainda é pouco conhecido do grande público. A região é relativamente isolada e, por muito tempo, sua relevância científica não foi amplamente divulgada entre as populações locais. Nos últimos anos, no entanto, iniciativas têm buscado transformar o local em geoparque, promovendo o turismo científico e a educação ambiental, além de incentivar a preservação da área.
Assim, o Domo de Araguainha se destaca não apenas como uma curiosidade geológica, mas como uma verdadeira janela para o passado remoto da Terra. Sua formação guarda registros de processos extremos, capazes de alterar profundamente o ambiente planetário, e oferece pistas valiosas sobre eventos que moldaram a evolução da vida.