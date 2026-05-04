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Hortelã refresca o hálito e facilita a digestão; aproveite

A hortelã é uma planta medicinal conhecida por suas propriedades benéficas à saúde. E que pode ser útil para as pessoas de várias formas.

Por Flipar
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Com um papel significativo no alívio de problemas digestivos, como má digestão, acidez, náuseas e vômitos, a hortelã também possui efeitos calmantes e sedativos que podem reduzir a ansiedade, melhorar o humor e a qualidade do sono.

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Além de ajudar a combater gases intestinais, é uma aliada em remédios caseiros para flatulências, devido às suas propriedades antiespasmódicas, que diminuem os movimentos intestinais e previnem a formação de gases.

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A hortelã pode ser consumida de várias formas, como chá, sucos e vitaminas, ou utilizada para aromatizar sopas e sobremesas.

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Também está disponível em óleo, cápsulas e produtos cosméticos. Saiba, então, alguns dos benefícios da hortelã.

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Os compostos presentes na hortelã, como a carvona, possuem ação antiespasmódica e ajudam a aliviar cólicas, má digestão, gases e sintomas da síndrome do intestino irritável.

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Estudos sugerem que o consumo de chá de hortelã pode ajudar a equilibrar os níveis hormonais em mulheres, especialmente em casos de ovário policístico, reduzindo os androgênios.

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A hortelã possui propriedades que combatem bactérias gram-positivas, ajudando a prevenir infecções intestinais e respiratórias.

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Os compostos fenólicos encontrados são benéficos para a saúde cognitiva e emocional, auxiliando na melhoria da capacidade mental e do humor.

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O mentol presente na hortelã é relaxante e sedativo, ajudando a aliviar o estresse mental, a ansiedade e a melhorar a qualidade do sono.

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Mastigar folhas de hortelã ou fazer gargarejos com sua infusão pode ajudar a eliminar o mau hálito, devido ao seu forte aroma e propriedades antibacterianas.

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O chá de hortelã é útil no tratamento de tosse, dor de garganta e resfriados, graças a seus óleos essenciais que desinflamam as vias respiratórias. Para prepará-lo, adicione três colheres de folhas secas de hortelã em 250 ml de água fervente, tampe por 5 minutos e coe.

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A hortelã pode ser comprada em lojas de produtos naturais, farmácias de manipulação ou mercados, e também pode ser cultivada em casa.

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No entanto, existem contraindicações. A hortelã deve ser evitada por pessoas com refluxo grave, hérnia de hiato, crianças menores de 5 anos e indivíduos com problemas renais ou hepáticos, consumindo-a apenas sob orientação médica.

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Durante a gravidez, o uso de hortelã em grandes quantidades pode ser prejudicial, e a segurança durante a amamentação não é bem documentada.

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Presente em diversos produtos como chicletes, balas e drinques, a hortelã também é amplamente utilizada como tempero.

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Existem mais de 25 espécies de hortelã, sendo as mais conhecidas no Brasil a Mentha piperita e a Mentha spicata. As diferenças entre elas incluem formato das folhas, caules, cor e sabor.

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A hortelã é rica em nutrientes, incluindo vitamina A, vitaminas do complexo B, vitamina C, fósforo, ferro e potássio. Eles contribuem para a saúde dos olhos, pele, sistema nervoso e imunidade.

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Ela também pode ser consumida fresca em saladas, sopas ou como tempero em pratos variados. A quantidade recomendada é de cerca de 50 gramas de folhas por dia.

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Contudo, é importante ter cautela no consumo, especialmente em pessoas com anemia ou condições especiais de saúde, uma vez que a absorção de ferro pode ser afetada e seu uso excessivo pode causar contrações uterinas e outros problemas de saúde.

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Com esses benefícios e aplicações, a hortelã se destaca como uma planta medicinal versátil e poderosa, merecendo um lugar especial na alimentação e na medicina natural.

Youtube/Receitas & Dicas com Kênia Rodrigues

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