De Beatles a Prince, ‘Rolling Stone’ elege os 100 melhores solos de guitarra da história

O critério adotado pela publicação foi claro: nada de levar em conta vendas ou execuções em rádio — o que valeu foi o brilhantismo puro da guitarra de seis cordas e a capacidade do solo de transformar a música em algo maior do que ela seria sem ele. A seleção inclui algumas bandas mais 'jovens', numa tentativa de ampliar o alcance temporal do ranking. Ainda assim, os dez primeiros lugares pertencem quase que integralmente às décadas de 1960 e 1980, período em que a guitarra elétrica redefiniu os