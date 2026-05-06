Entretenimento Teatro Nacional em Brasília, a ‘pirâmide sem ápice’ de Niemeyer que é símbolo cultural O Teatro Nacional Cláudio Santoro é um dos símbolos mais expressivos da arquitetura e da vida cultural de Brasília, reunindo em sua história elementos que se confundem com a própria construção da capital federal. Projetado por Oscar Niemeyer ainda em 1958, antes mesmo da inauguração da cidade, o teatro foi concebido para ser o principal equipamento cultural da nova capital, inserido no eixo monumental idealizado por Lúcio Costa. A ideia era que Brasília, planejada para representar um novo moment Por Flipar

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