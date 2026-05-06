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Espécies de animais com dentes extremamente afiados

Alguns animais possuem dentes que lembram os dos vampiros. Entre os exemplos mais conhecidos está o morcego-vampiro, cujos caninos afiados perfuram a pele de suas presas para, assim, se alimentar de sangue.

Por Flipar
Flickr Ana Jaramillo

O morcego-vampiro habita a América Central e do Sul, inclusive no Brasil, em ambientes tropicais e subtropicais: florestas, áreas abertas e, muitas vezes, cavernas ou construções humanas. Ele vive de 9 a 12 anos.

Flickr Gustavo Casás

Ele se alimenta de sangue, geralmente de mamíferos e aves. Localiza as presas pelo calor corporal e olfato. Ao morder a pele, usa dentes afiados para uma incisão. Secreções em sua saliva evitam que o sangue coagule, permitindo que ele se alimente de forma contínua durante vários minutos.

Reprodução de foto de Rede Social

Peixe-gato - Possui dentes afiados que lhe permite capturar e segurar suas presas. Vive até 15 anos.

Divulgação

Habita rios, lagos e pântanos da América do Sul, América Central e partes da América do Norte. Ele se alimenta de insetos, crustáceos e pequenos peixes.

Imagem de U Hd por Pixabay

Porco-espinho - Habita diversas regiões, incluindo florestas e áreas de vegetação densa na América do Norte, América Central e partes da Ásia.

Flickr - Jan Barnier

Sua dieta geralmente é herbívora: cascas de árvores, folhas, frutas e vegetais. Mas também pode incluir insetos e pequenos animais. Vive de 3 a 7 anos na natureza.

Imagem de Alexas_Fotos por Pixabay

Morcego-da-fruta - Vive em regiões tropicais e subtropicais, na África, Ásia, Austrália e em algumas ilhas do Pacífico, em florestas e áreas de vegetação densa. Come frutas, néctar e flores, com papel crucial na polinização e na dispersão de sementes. Vive de 5 a 10 anos.

Flickr chandrasekaran arumugam

Lobo-guará - Habita savanas e cerrados do Brasil, além de regiões da Argentina e Paraguai, preferindo áreas abertas e com vegetação rasteira.

Flickr Alan Burkwood

Come pequenos mamíferos, aves, insetos e frutas, sendo um importante dispersor de sementes. Vive de 5 a 7 anos,

Imagem de Andreas Neum

Raposa - Encontrada em diversos habitats pelo mundo, incluindo florestas, desertos e áreas urbanas.

Imagem de Angela por Pixabay

Come pequenos mamíferos, aves, insetos, frutas e vegetais, adaptando-se facilmente ao que está disponível no ambiente. Vive 3 ou 4 anos na natureza, chegando a 14 em cativeiro.

Imagem de Thomas Wilken por Pixabay

Morsa - Habita as águas geladas do Ártico e subárctico, em regiões da Rússia, Canadá, Noruega e Alasca.

Joel Garlich-Miller/Wikimédia Commons

Come moluscos, crustáceos e outros invertebrados marinhos, que ela captura usando seus longos dentes e bigodes sensíveis. Vive de 20 a 30 anos na natureza,

Imagem de misterfarmer por Pixabay

Crocodilo - Habita regiões tropicais e subtropicais em rios, lagos, pântanos e estuários na África, Ásia, América do Norte e América do Sul.

Imagem de Martin Str por Pixabay

Sua dieta é carnívora, composta por peixes, aves, mamíferos e outros animais que se aproximam da água, utilizando sua força e dentes afiados para capturar presas. Vive de 50 a 70 anos.

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