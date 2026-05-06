Galeria Nova ponte de R$ 400 milhões entre Guaratuba e Matinhos transforma mobilidade no litoral do Paraná A ligação entre o litoral do Paraná e o Norte de Santa Catarina entrou em uma nova fase com a inauguração da Ponte de Guaratuba, entregue na noite de 1º de abril após décadas de espera por parte da população. A estrutura substitui a tradicional travessia por ferry boat na Baía de Guaratuba, serviço que funcionava desde os anos 1960 e frequentemente gerava longas filas, sobretudo em feriados e na alta temporada. Com a nova ponte, o deslocamento entre Guaratuba e Matinhos passa a levar apenas algu Por Flipar

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