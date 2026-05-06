Maior praia do mundo fica no Brasil; conheça outras praias longas mundo afora

A Praia do Cassino, localizada em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, é a maior praia do planeta. Tem 235 km de extensão.
Ela fica no extremo Sul do país, com uma faixa de areia que vai dos Molhes da Barra do Cassino até a Barra do Chuí, na fronteira com o Uruguai. É considerada o balneário marítimo mais antigo do Brasil, desde 1890. Veja agora as outras do ranking.
2ª Ninety Mile - Austrália - 151km - Localizada na costa sudeste de Victoria, a cerca de 260km de Melbourne, a 90 Mile é considerada uma das maiores praias panorâmicas, mais naturais e intocadas do mundo
Muitos praticantes de mergulho gostam da região, onde também há uma parque nacional, que zela pela preservação da flora nas áreas de mata e da vasta fauna marinha.
3ª Cox's Bazar - Bangladesh - Índia - 120km - A praia Cox's Bazar, em Bangladesh, conta com um porto de pesca e ultrapassa os limites da cidade de mesmo nome.
Além de ser um destino popular entre os turistas locais, ela também desperta o interesse do público estrangeiro na alta temporada.
4Âª Fraser Island - Queensland - AustrÃ¡lia - 120km - Fica na ilha Fraser - a maior ilha de areia do mundo - e Ã© um dos destinos turÃsticos mais famosos da costa leste da AustrÃ¡lia, sendo muito procurado para campismo e ecoturismo.
Na praia Fraser IslandhÃ¡ existem vÃ¡rias dunas. A Ã¡rea tambÃ©m atrai visitantes pela curiosidade em relaÃ§Ã£o aos naufrÃ¡gios ocorridos na regiÃ£o. AlÃ©m disso, eles tÃªm interesse em conhecer as florestas da Ã¡rea.
5ª Padre Island Beach - Texas - Estados Unidos - 110km - A Island Beach está localizada na costa de Padre Island, que é a maior das ilhas de barreiras do Texas e a mais longa dos Estados Unidos.
A praia Island Beach se destaca por sua areia branca e por ser o berço de diversas espécies de tartarugas marinhas. Por isso, tanto a beleza da paisagem como o interesse pela fauna atraem os turistas.
6ª Grand Strand - Carolina do Sul - Estados Unidos - 100km - Grand Strand é um longo trecho de praias que se estendem de Little River até Georgetown.
O local atrai mais de 10 milhões de turistas todo ano e conta com diversas opções para lazer. Existe uma série de ofertas de hospedagem para os visitantes. E o local também é indicado para a prática do surf e do golfe.
7ª Novillero - Nayarit - México - 90km - É a maior praia do México e o destino de muitos surfistas. Além disso, chama a atenção por ser baixa, com a possibilidade de caminhar até 100 metros mar adentro.
A praia mexicana Novillero também se caracteriza por ter areia muito fina e águas tranquilas o ano todo. Indicada para famílias que preferem lugares calmos, sem risco com correntezas.
8ª Ibeno Beach - Nigéria - 90km - A praia Ibeno tem a maior faixa de areia da África Ocidental.
AlÃ©m da sua caracterÃstica areia fina e branca natural, Ibeno conta com belos recifes de corais e oferece um ambiente propÃcio para esportes aquÃ¡ticos.
9ª Ninety Mile - North Island - Nova Zelândia - 88km - Localizada na Ilha Norte, na Nova Zelândia, a praia conta com dunas de areia que são famosas entre os praticantes de bodyboarding.
Além disso, pessoas com carros que têm tração nas quatro rodas também costumam visitar a Ninety Mile. É comum ver os veículos passando pela areia.
10ª Sunshine Coast - Austrália - 65km - A Sunshine Coast conta com praias de areia branca e uma área com mata que é destino de quem gosta de trilhas e tem vontade de ver de perto animais nativos.
Ali vivem coalas, cangurus e lagartos, entre outras espécies . Procurada também por quem gosta de mergulho, pois há trechos indicados para essa prática. E com a vantagem de que é possível ver golfinhos na região.