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Emprego dos sonhos? Família britânica oferece R$ 400 mil e moradia em mansão para cuidar de cachorro

O mercado de trabalho tem apresentado oportunidades cada vez mais diversificadas, algumas delas capazes de surpreender até os candidatos mais experientes. Em meio a funções tradicionais, surgem vagas que combinam diferentes responsabilidades e oferecem benefícios pouco usuais. Um exemplo agitou a cidade de Surrey, na Inglaterra. Segundo informações do jornal O Globo, uma família local anunciou a busca por um acompanhante residente para o cão da casa, oferecendo uma remuneração anual de 60 mil li

Por Flipar
Ilona Krijgsman/Pixabay

Além do salário atrativo, o contratado terá direito a moradia gratuita em um chalé privativo e todas as despesas custeadas. A vaga, descrita como “acompanhante residente de cachorro e assistente da propriedade” (“Live-In Dog Companion and Estate Assistant”, em inglês), exige dedicação integral. A rotina de trabalho se estende das 9h às 18h, entre domingo e quinta-feira, com possibilidade de ajustes conforme a presença dos proprietários na residência.

Phil Hearing/Unsplash

Entre as responsabilidades estão os cuidados diários com o animal, que incluem alimentação adequada, manutenção da higiene e acompanhamento atento de toda a rotina ao longo do dia. O cuidador “sortudo” também assume a organização dos compromissos do pet, o que envolve agendar e acompanhar visitas ao veterinário, idas ao tosador e sessões de adestramento, além de garantir que todas essas atividades ocorram dentro dos prazos e com o máximo de conforto e segurança para o cachorro.

Pexels/Sean Brannon

Além disso, o cargo envolve apoio na manutenção da casa quando a família estiver ausente, execução de tarefas domésticas básicas, preparo ocasional de refeições, recebimento de entregas e resolução do que está sendo chamado de 'demandas externas'.

BEN ELLIOTT/Unsplash

Os empregadores destacam a busca por alguém tranquilo, confiável e atento aos detalhes, que assegure companhia constante ao animal e contribua para a segurança da residência. Discrição e respeito à privacidade também aparecem como requisitos essenciais para o posto.

Pexels/Sóc N?ng ??ng

A divulgação da vaga gerou grande repercussão. Em poucos dias, a consultoria Achieve Hospitality, responsável pelo recrutamento, registrou milhares de candidaturas e decidiu encerrar o processo seletivo para novas inscrições. Em nota, a empresa informou que não recebe mais interessados devido ao volume expressivo de candidatos.

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