Galeria Emprego dos sonhos? Família britânica oferece R$ 400 mil e moradia em mansão para cuidar de cachorro O mercado de trabalho tem apresentado oportunidades cada vez mais diversificadas, algumas delas capazes de surpreender até os candidatos mais experientes. Em meio a funções tradicionais, surgem vagas que combinam diferentes responsabilidades e oferecem benefícios pouco usuais. Um exemplo agitou a cidade de Surrey, na Inglaterra. Segundo informações do jornal O Globo, uma família local anunciou a busca por um acompanhante residente para o cão da casa, oferecendo uma remuneração anual de 60 mil li Por Flipar

Ilona Krijgsman/Pixabay