Artes Por que a porcelana é ligada à arte e ao refinamento Entre os séculos VII e IX, na China, surgiu a porcelana a partir da mistura de caulim e feldspato. Aquecida a cerca de 1.450 °C, essa cerâmica refinada reúne resistência e delicadeza em peças admiradas no mundo todo. Por Flipar

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