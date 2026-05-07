Galeria O uso da melatonina pode trazer riscos quando feito sem orientação Quem busca melhorar o sono costuma recorrer à melatonina, vendida em comprimidos, gotas ou até gomas. No entanto, o uso sem orientação médica pode trazer riscos, pois a substância não é apenas um suplemento, mas um hormônio que atua diretamente no organismo humano. Por Flipar

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