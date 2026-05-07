Galeria Cafeteira, air fryer e micro-ondas: veja o que realmente vale a pena desligar da tomada dentro de casa Em muitas casas, deixar aparelhos conectados à tomada após o uso virou hábito automático, mas especialistas alertam que essa prática nem sempre é segura. A necessidade de desligar ou não um equipamento depende do tipo de aparelho, da tecnologia utilizada e até das condições da instalação elétrica da residência. Em alguns casos, manter o plugue conectado representa apenas um pequeno consumo de energia. Em outros, o risco envolve superaquecimento, curtos-circuitos e até incêndios. A CNN Brasil pre Por Flipar

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