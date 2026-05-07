Entretenimento Bem antes da Disney: como era a versão original mais ‘sombria’ de ‘A Bela e a Fera’ A história de 'A Bela e a Fera' tem origens muito mais complexas do que a versão romântica popularizada durante todo esse tempo. Antes de se tornar um símbolo de amor e aceitação, o conto surgiu como uma narrativa extensa, repleta de críticas sociais, disputas de poder e reflexões sobre o papel da mulher na sociedade europeia do século 18. O texto original tinha mais de 300 páginas e apresentava uma construção muito mais densa do que as adaptações conhecidas atualmente. Veja a seguir como surgiu Por Flipar

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